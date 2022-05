ASCOLTA L'ARTICOLO

Con l’inaugurazione delle Sale Operatorie presso il Day Surgery della Chirurgia Plastica Clemente, Castelvetrano si conferma ancora una volta punto di riferimento in Sicilia per l’offerta di servizi sanitari d’eccellenza.

La nuovissima struttura è stata realizzata nel complesso sanitario del “VANICO” che da oltre 40 anni offre servizi di Riabilitazione all’utenza della Valle del Belice ed oggi delle 3 province di Trapani, Palermo ed Agrigento. Un polo che si è arricchito di anno in anno di nuovi servizi, come la Casa di Cura VITTORIA con 96 posti letto di Riabilitazione Intensiva post-acuzie ed un ambulatorio polispecialistico con servizi di Radiodiagnostica e visite specialistiche di oltre 15 branche mediche.

L’attivazione delle nuovissime Sale Operatorie per interventi chirurgici in anestesia generale e locale, segna un ulteriore passo avanti del progetto, fondato dall’On. Prof. Vito Li Causi e portato avanti oggi con passione e professionalità dalla figlia Valentina Li Causi, medico Fisiatra, ed il marito Filippo Daniele Clemente, Chirurgo Plastico.

Gli ospiti della cerimonia di inaugurazione hanno potuto visitare la struttura che è dotata anche di 4 posti letto in day surgery. Era presente il primo cittadino della Città di Castelvetrano ed altri sindaci dei comuni limitrofi, oltre al Sen. Vincenzo Santangelo. Erano presenti moltissimi Primari di Reparti Ospedalieri siciliani ed anche il Prof. Valerio Cervelli, Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università “Tor Vergata” di Roma, che ha espresso parole di grande apprezzamento per la nuova struttura sanitaria di Castelvetrano che “vanta strumentazioni all’avanguardia al pari dei più importanti centri in Italia”.

Grazie ad un’equipe selezionata di professionisti, la struttura offre prestazioni in numerose discipline: Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Chirurgia Urologica, Chirurgia Oculistica, Chirurgia Generale ed Endoscopia, Chirurgia Ortopedica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Ginecologica. Per accorciare le distanze, inoltre, la struttura offre anche un servizio di taxi per raggiungere il Day Surgery da tutta la Sicilia.

Per la lista di tutti i servizi ed i contatti è possibile visitare il sito internet www.chirurgiaplasticaclemente.it

AUTORE. Redazione