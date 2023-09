ASCOLTA L'ARTICOLO

Questa mattina è stata finalmente inaugurata una nuova aula presso la scuola “San Giovanni Bosco” di Selinunte. “È stato un percorso pieno di ostacoli che dal Covid, alla guerra in Ucraina, ha fatto lievitare i costi ma questa amministrazione ha fatto il possibile per trovare i fondi necessari ed è felice di essere arrivata al traguardo” lo ha detto questa mattina il Sindaco Enzo Alfano che insieme agli Assessori Mandina e D’Agostino, ha portato i saluti alla dirigente scolastica Dott.ssa Vania Stallone e a tutte le alunne e gli alunni che con tanta gioia hanno cantato e recitato per questo nuovo inizio.

AUTORE. Redazione