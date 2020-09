“Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire e un paio di occhiali neri”, e se lo ha detto l’insostituibile Coco Chanel, pensiamo che tutto ciò abbia un fondo di ragione.

Oggi la realtà è fatta di molte apparenze e spesso la moda scavalca lo stile.

Siamo passati da un’idea di eleganza in Colazione da Tiffany, ad essere travolti da tendenze che spesso ricadono nel ridicolo, e se seguire le masse sui social ci ha reso populisti del web, il carisma e l’originalità sono diventati démodé.

In un mondo in cui l’apparenza sembra essere diventata sostanza, bisogna comprendere che spesso l’arma della rete può essere a doppio taglio, e se abiti e gioielli fino a quel momento sono stati uno scudo da mostrare al posto della nostra vera indole, non dimentichiamo che tutto ciò che rimane ancorato non potrà mai essere un cambiamento.

A volte basta liberarsi dai fronzoli e tenere un solo gioiello il più importante, quello che ci permette di uscire fuori dal coro. Non è sbagliato credere nella bellezza, non è sbagliato sostenere gli stili e diventare l’immagine di una società bella, affascinante ed elegante, ma non diventate mai la caricatura di voi stessi, perchè l’onda del web come crea, distrugge.