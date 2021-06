Nelle “mappe della povertà educativa in Sicilia” della Fondazione Sicilia , nell’isola il 22,4% dei ragazzi in età scolare abbandona la scuola. Il dato è emerso nell’ambito dei dati del 2019 e ha messo in luce come in Sicilia si registrano 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale.

I dati tengono conto di quattro parametri: l’offerta di asili nido, le famiglie raggiunte da banda larga ultraveloce, gli edifici scolastici vetusti e quelli raggiungibili con i mezzi pubblici. A realizzare il report sono stati “Openpolis” e l’associazione “Con i bambini” e i dati sono stati illustrati durante un incontro al quale ha partecipato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Sicilia, Gaetano Armao, Vicepresidente e assessore all’economia della Regione siciliana, vari rappresentanti di associazioni e istituzioni.

«La povertà educativa è certamente – ha affermato Bonsignore all’ANSA – il principale ostacolo alla crescita dei giovani. Come unica fondazione in Sicilia referente del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile siamo partecipi di una realtà in cui la carenza di risorse economiche penalizza la formazione. Per questo la Fondazione Sicilia si è adoperata in sostegno degli studenti per i quali la didattica a distanza è stata un ostacolo insormontabile, per carenza di tablet o di adeguati collegamenti».