Stiamo per raggiungere i picchi più elevati di questa forte ondata di caldo e anche se all’orizzonte si intravedono alcuni cambiamenti, le temperature riusciranno a sfiorare la soglia dei 50°C.

Nonostante nel corso degli ultimi anni le ondate di calore in Italia siano divenute sempre più intense e frequenti, valori così elevati hanno carattere di eccezionalità. Basti pensare che in Sardegna e in Sicilia abbiamo già toccato punte prossime ai 46-47°C. Sta facendo molto caldo anche sul resto del Sud dove la colonnina di mercurio viaggia ormai prossima ai 40°C su molti tratti della Calabria, della Basilicata e della Puglia.

Ma non finirà qui in quanto proprio nelle prossime 24 ore toccheremo i picchi massimi di questa esagerata ondata di caldo. Sotto osservazione saranno ancora una volta il Mezzogiorno e le due isole Maggiori. A salire sul gradino più alto del podio ci penserà la Sicilia dove la colonnina di mercurio potrebbe addirittura mostrarci valori prossimi ai 50°C mentre sul resto del Paese, nonostante il caldo aumenterà, le temperature si manterranno su valori decisamente più normali o meglio sicuramente più umani.

Tuttavia all’orizzonte ci sono segnali di cambiamento, ma non sul fronte meteorologico generale bensì sulla distribuzione del caldo. Tra giovedì e venerdì infatti, una brusca virata dell’alta pressione africana spingerà l’onda bollente in direzione delle regioni centro settentrionali.

Fonte: iLMeteo.it