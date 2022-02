ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel primo stralcio di lavori che riguarda interventi su 32 strade provinciali in Sicilia non c’è traccia di quelle della nostra provincia. Eppure la viabilità provinciale nel Trapanese è messa abbastanza male. Il dato emerge dopo che la Regione Siciliana ha trovato l’intesa col Ministero delle Infrastrutture per la nomina del Commissario straordinario per la rete viaria provinciale in Sicilia. A occupare questo posto sarà Gianluca Ievolella, ex provveditore alle opere pubbliche della Sicilia. Il primo stralcio di lavori, per un valore di 33 milioni di euro, riguarda le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Non c’è, dunque, Trapani.

«Si tratta di un primo elenco di interventi che interessano la viabilità secondaria, da anni in stato di abbandono e degrado dopo la devastante riforma delle Province», ha detto il Presidente Nello Musumeci. «Molte strade provinciali della Sicilia in questi quattro anni sono state oggetto di importanti interventi di manutenzione, consolidamento e messa in sicurezza a cura del dipartimento regionale Infrastrutture con fondi della Regione, per circa 300 milioni di euro, a valere su risorse dell’Accordo di programma quadro e Patto per il Sud. L’intesa col ministro Giovannini prevede che questo primo elenco di opere dovrà essere integrato con altri interventi (almeno un centinaio) che dovranno trovare copertura finanziaria a cura del ministero delle Infrastrutture e della mobilità». E forse sarà poi il turno anche della provincia di Trapani che, intanto, in questa prima battuta è stata tagliata fuori.

AUTORE. Redazione