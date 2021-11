ASCOLTA L'ARTICOLO

La famiglia Paola in ricordo dell’amato congiunto Quintino sostiene la sezione di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, particolarmente attiva per le iniziative destinate al sostegno e alla formazione dei più giovani. L’iniziativa consiste nella donazione, a cui darà seguito negli anni, finalizzata all’acquisto di libri, materiale didattico e di cancelleria in favore di bambini e ragazzi di Castelvetrano. L’avvocato Quintino Paola, già direttore di un centro di accoglienza per immigrati del territorio di Castelvetrano, è stato da sempre appassionato sostenitore delle ragioni degli “ultimi” e della necessità della crescita spirituale e materiale dei più piccoli per un mondo migliore e giusto. Oggi sono stati consegnati al presidente CRI, Giuseppe Cardinale, i primi dieci buoni spesa da 50€ da destinare alle famiglie indigenti della nostra città. Un gesto che ci ricorda le parole di Aristotele: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo.”

AUTORE. Redazione