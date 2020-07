Si è svolta ieri pomeriggio, nei locali del Teatro Selinus di Castelvetrano, la cerimonia di ringraziamento che il Sindaco della città, Enzo Alfano, ha voluto manifestare nei confronti della Polizia Municipale e dei volontari del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana che si sono spesi per la collettività nel periodo dell’emergenza da Covid-19.

Come riportato sulla pagina social dell’Amministrazione Comunale, infatti, questa vuole essere «una lode solenne per il pertinace impegno a supporto della comunità castelvetranese e per aver operato, nel periodo dell’emergenza epidemiologica, con grande competenza, abnegazione, senso del dovere garantendo la presenza sul territorio comunale, anteponendo la tutela della salute pubblica alla propria incolumità».

“Tutti i presenti hanno potuto apprezzare, dalle parole dell’Amministrazione, dell’avvocato Marcello Caradonna e del Presidente CRI Giuseppe Cardinale, l’impegno che nei giorni di lockdown è stato profuso in direzione e nell’interesse della nostra comunità, con le stesse azioni messe in campo che ne dimostrano il forte senso di appartenenza” Ha commentato così, il presidente del Consiglio Comunale, Patrick Cirrincione, durante la cerimonia.