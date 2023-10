Anche il Parco archeologico di Segesta aderisce alla “Giornata nazionale delle famiglie al museo – FAMU”. Domenica 8 ottobre, alle ore 10,30, si terrà l’attività didattica per grandi e piccini “In movimento dentro al tempio!”, mirata alla scoperta del tempio dorico, attraverso il movimento del proprio corpo. L’esperienza, curata da “CoopCulture” gestore dei servizi aggiuntivi, aderisce ai nuovi modelli di fruizione e vuole suscitare la curiosità e l’attenzione dei più piccoli, attraverso una visita inedita al tempio dorico, da poco riaperto al pubblico dopo tanto tempo.

L’archeologo, dopo aver brevemente raccontato la storia del sito archeologico, condurrà il gruppo al tempio, dove la visita assumerà un aspetto del tutto particolare: i visitatori infatti potranno entrare dentro la casa della divinità ed ammirare da vicino tutte le sue parti architettoniche. I bambini saranno i veri protagonisti di questa attività, perché per comprendere la grandezza del tempio, la sua lunghezza, il diametro delle colonne, verrà chiesto proprio il loro aiuto: ciascuno di loro proverà ad abbracciare una colonna, per comprenderne concretamente le dimensioni, camminerà dentro al tempio e, contando i propri passi, scoprirà finalmente la sua grandezza. Seduti per terra, i bambini osserveranno con lo sguardo rivolto verso l’alto le colonne e daranno ascolto anche alle proprie emozioni, che condivideranno con il resto del gruppo. L’attività è volta a stabilire una relazione emotiva ed attiva tra i ragazzi ed il tempio. L’attività per i bambini è gratuita ma i genitori accompagnatori dovranno pagare il biglietto di accesso al sito [CLICCA QUI].

AUTORE. Redazione