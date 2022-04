ASCOLTA L'ARTICOLO

È una mostra fotografica che ripercorre i riti della Settimana Santa a Castelvetrano quella che da oggi – e per tutta la Settimana Santa – è visitabile presso la Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo al sistema delle piazze di Castelvetrano. A organizzarla è la Pro Loco “Castelvetrano-Selinunte” presieduta da Enzo Filardo. Le foto esposte sono tratte dagli archivi dei fotografi Ino Mangiaracina, Enzo Napoli, Gianni Polizzi e Pippo Stella: scatti non solo a colori ma anche in bianco e nero che raccontano la processione del Venerdì Santo e dell’Aurora dagli anni ’50 a oggi. La mostra si arricchisce degli scatti fotografici del restauro delle statue dell’Aurora effettuato nel 2010 dall’artista Lia Calamia. Orari di visite: 17-20. Ingresso libero.

AUTORE. Redazione