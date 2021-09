Il castelvetranese Giuseppe Favoroso verrà ordinato presbitero oggi pomeriggio, alle 19, nella Cattedrale di Mazara del Vallo. Favoroso verrà ordinato con l’imposizione delle mani del Vescovo monsignor Domenico Mogavero, al termine di quasi otto anni di discernimento e formazione da quando il giovane è entrato in Seminario. «Oggi è il tempo di dire grazie, per primo al Signore che mi ha chiamato e modellato come argilla nelle Sue mani. Alla mia famiglia che mi ha educato e cresciuto. Alle tantissime persone che ho conosciuto: amici, seminaristi, professori, colleghi, catechisti, preti, suore, scout, gruppi giovani, educatori, ministranti, parrocchiani e tanti altri. E la lista sarebbe ancora più lunga!», ha detto Favoroso.

La celebrazione sarà aperta a fedeli e amici che potranno partecipare in presenza. All’interno della Cattedrale, nel rispetto delle norme anti Covid, sono ammesse soltanto 240 persone. Per consentire di seguire la celebrazione, l’Ufficio stampa della Diocesi garantirà la trasmissione in diretta dell’intera celebrazione sulla Fanpage Diocesi Mazara/Condividere. Il segnale verrà anche trasmesso sul nostro giornale.

AUTORE. Redazione