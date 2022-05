ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Presidente dell’Avis provinciale Trapani torna a lanciare un nuovo appello per invitare quanti potranno a donare sangue. Qualche giorno addietro il Presidente Francesco Licata, viste le 400 sacche di sangue in meno raccolte quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2021, si era detto preoccupato. Ora proprio Licata rinnova l’appello affinché “ognuno faccia la propria parte per un problema che riguarda tutti a tutela della salute pubblica”. Sono numerose le segnalazioni giunte presso la sezione provinciale Avis da parte di cittadini che, avendo bisogno di cure negli ospedali, lamentano ritardi nelle terapie trasfusionali (per interventi chirurgici, pazienti oncologici, pazienti talassemici) per carenza di sangue.

“Facciamo i conti con l’annullamento di molte giornate di raccolta delle associazioni donatori dovute alla mancanza di sanitari disponibili e il calo donazioni sta provocando una crisi senza precedenti al sistema trasfusionale regionale”. Licata invita anche nuovi donatori: “C’è, soprattutto, necessità di sangue gruppo 0 negativo”.

AUTORE. Redazione