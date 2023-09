Una nuova era dello sport sta per sbarcare nei giardini del VANICO di Castelvetrano, portando con sé una sfida appassionante e avvincente anche dal punto di vista della socialità. Domenica 1 ottobre, alle ore 16:00, il “Green Padel” farà il suo debutto, presentando un innovativo impianto sportivo composto da ben tre campi da padel, che promette di conquistare gli animi degli sportivi e degli appassionati.

Il padel, uno sport che fonde l’energia del tennis con la strategia del racquetball, sta rapidamente guadagnando terreno in tutto il mondo. Con la sua dimensione più ridotta e le pareti che circondano il campo, il padel offre una sfida avvincente e un’opportunità unica di socializzare all’aria aperta. La crescita esponenziale di questo sport è una dimostrazione della sua capacità di unire le persone attraverso la passione per il gioco.

A rendere ancora più speciale l’inaugurazione ci sarà Pierluigi Musiari, istruttore di punta della “Country Padel Academy” di Palermo. Musiari, che sarà istruttore ufficiale del Green Padel, porterà la sua vasta esperienza e competenza per offrire sessioni di prova gratuite a tutti i partecipanti presenti Domenica, permettendo loro di scoprire i segreti di questo sport e di vivere l’emozione direttamente sul campo.

Il Green Padel è destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti dello sport e per coloro che cercano una nuova esperienza di socialità…facendo attività fisica. L’accesso all’impianto sportivo sarà semplice e agevole, attraverso l’ingresso posteriore del VANICO, sulla strada in direzione dell’Aias.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3297379893.

AUTORE. Giacomo Moceri