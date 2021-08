Il commissario per l’emergenza covid a Palermo, Renato Costa, ha comunicato alla Gesap, ente di gestione dell’aeroporto palermitano, che dopo l’ordinaza del presidente della Regione siciliana, i tamponi nello scalo saranno eseguiti solo a chi ha il Green pass. Chi non ha il certificato verde e deve partire per un Paese estero deve quindi presentarsi con un certificato di tampone già effettuato altrove. (ANSA).