Impresa edile con sede a Castelvetrano ricerca personale per eventuale assunzione. La ricerca è riservata a figure qualificate nel settore edile. Retribuzione ad onorario sindacale Per maggiori informazioni è possibile contattare il recapito 3288419058. Gli interessati possono inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo email rizzuto.costruzioni@libero.it comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.

