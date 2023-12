La Pro Loco Selinunte ha ricevuto un importantissimo riconoscimento da parte della Regione Siciliana, con il nulla osta ad attivare un Ufficio I.A.T. – Informazioni e Accoglienza ai Turisti. Grazie alla professionalità dei propri volontari e alla soddisfazione dei requisiti tecnici necessari da oggi la Pro Loco Selinunte in maniera organica ed organizzata diventa sempre più punto d’informazione per turisti e cittadini, allo scopo di promuovere e valorizzare il territorio locale, sotto l’aspetto storico, culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.

Presso l’Ufficio IAT è possibile ricevere materiale informativo riguardante le strutture ricettive, manifestazioni, fiere e iniziative di interesse culturale; avere informazioni su percorsi e itinerari turistici del territorio con distribuzione gratuita di materiale informativo; prenotare visite guidate ai musei e ai beni monumentali; avere informazioni riguardo gli orari di partenza e arrivo dei mezzi di trasporto. Gli Uffici della Pro Loco Selinunte, in Piazza Umberto I, 7 a Castelvetrano, sono aperti dal Lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

AUTORE. Redazione