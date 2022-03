ASCOLTA L'ARTICOLO

A seguito della nota inviata il 7 gennaio 2022 con la quale l’Amministrazione comunale di Castelvetrano ha richiesto alla Regione Siciliana l’avvio dell’iter di ripristino dell’esercizio turistico della linea ferroviaria a scartamento ridotto tra Castelvetrano e Porto Palo di Menfi, l’Assessore alle Infrastrutture On. Marco Falcone ha ufficializzato il proprio “Nulla osta” al ripristino a scopo turistico della linea Castelvetrano – Porto Palo di Menfi.

Tale importante passo è stato formalizzato con nota inviata al Dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che annovera tra le proprie competenze quella dell’attuazione della legge 9 agosto 2017 n. 128 in materia di ferrovie storiche e turistiche.

Il Governo regionale ha così fatto propria l’istanza scaturita del territorio a partire dal tavolo tecnico promosso dall’Amministrazione comunale di Castelvetrano, con la collaborazione dell’Associazione Sicilia in Treno.

La nascita della ferrovia turistica da Castelvetrano a Selinunte e sino a Porto Palo di Menfi costituirà un nuovo importante attrattore turistico e si inquadra perfettamente nelle iniziative per la promozione della mobilità dolce che questa Amministrazione comunale sta sviluppando. Ci si riferisce, ad esempio, ai progetti riguardanti le piste ciclabili che saranno realizzate nel territorio comunale.

Il tavolo tecnico proseguirà i lavori con la seconda seduta, rivolta a ulteriori soggetti istituzionali e con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, per proseguire negli approfondimenti delle attività da porre in essere a livello territoriale per il superamento delle criticità e successiva gestione e valorizzazione degli interventi una volta realizzati. Ricordiamo che oltre al recupero della linea Castelvetrano – Porto Palo di Menfi, il tavolo tecnico è al lavoro per la creazione nell’area del deposito della stazione di Castelvetrano di un museo della ferrovia.

AUTORE. Comunicato Stampa