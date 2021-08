Un’impennata dei casi Covid a Castelvetrano e Campobello di Mazara. Il consueto bollettino dell’Asp Trapani sui casi positivi in provincia ora preoccupa i sindaci. Nelle ultime settimane le persone che hanno contratto il virus sono aumentate di giorno in giorno. E davanti le farmacie abilitate e i laboratori di analisi da giorni si registrano file di persone pronte a sottoporsi al tampone perché, magari, sono entrati in contatto con persone che hanno contratto il virus.

«L’invito è alla prudenza e al senso di responsabilità di ognuno di noi – spiega il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione – noi sindaci non abbiamo, al momento, strumenti per imporre misure restrittive legate alla pandemia se non ci viene espressamente indicato dalle autorità sanitarie e dalla Protezione civile. Solamente con l’utilizzo della mascherina, evitando assembramenti e, perché no, rinunciando pure a momenti di convivialità e divertimento, possiamo salvaguardarci dal contrarre il virus». «I dati non sono allarmanti, seppur sono in aumento – dice il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano – nei reparti ospedalieri i ricoveri sono relativamente pochi. Questo, comunque, non deve farci abbassare la guardia. È per questo che mi appello al senso di responsabilità di ogni persona, giovani e adulti».