ASCOLTA L'ARTICOLO

«Esprimo piena soddisfazione per l’impegno finanziario votato dall’Ars di sostenere anche i Comuni per l’integrazione oraria a 36 ore dei contrattisti di attività socialmente utili (ASU) che lavorano negli enti locali e i lavoratori socialmente utili (LSU) nell’ambito dei beni culturali». Lo dice il deputato regionale Nicola Catania (FdI) dopo che l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento alla Finanziaria che assicura la copertura finanziaria per 3 anni, per un totale di 17 milioni.

«Il gruppo politico FdI ha sostenuto politicamente l’impegno affinché venisse approvato questo emendamento – spiega l’onorevole Catania, vice capo gruppo del partito all’Ars – noi sindaci conosciamo bene l’attuale situazione dei Comuni siciliani, dove l’azione dei contrattisti ASU è determinante per il funzionamento della macchina burocratica e gestionale degli enti, oramai carenti di personale».

AUTORE. Redazione