I vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano sono intervenuti, oggi pomeriggio, su un immobile di via Vittorio Emanuele II, angolo via Crispi, in città perché le finestre sarebbero precarie e in cattive condizioni e il vetro rischierebbe di staccarsi. La richiesta d’intervento dei pompieri è stata voluta dagli abitanti della zona preoccupati dal fatto che i marciapiedi delle due vie sono percorsi dai pedoni. L’immobile risulta disabitato, mentre a piano terra è ospitata una farmacia.