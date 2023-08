ASCOLTA L'ARTICOLO

Otto le persone arrestate, negli ultimi giorni, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani. In particolare, nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina ed al termine di laboriose procedure di identificazione, sono stati tratti in arresto, per violazione dei divieti di reingresso, 7 cittadini di origine tunisina, di cui, la maggior parte sbarcati sulle coste dell’isola di Pantelleria. Tra di loro anche il destinatario di un ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti, che è stato accompagnato presso la locale casa circondariale.

A carico di un trentatreenne di origine trapanese è stata eseguita un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo che ha disposto la detenzione domiciliare per reati previsti dal Codice della Strada.

AUTORE. Redazione