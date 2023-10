Sono trentadue le persone arrestate, negli ultimi giorni, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina. Tra gli arrestati figurano tre scafisti di nazionalità tunisina, che, alla guida di due distinti natanti, avevano condotto clandestinamente a largo delle coste di Pantelleria ben 71 connazionali.

Gli operatori della Polizia di Stato, attraverso un complesso lavoro di escussione dei migranti ospitati sulle due imbarcazioni nonché mediante l’esame dei telefoni cellulari in uso ai vari dichiaranti, hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico dei conduttori delle imbarcazioni, che sono stati così sottoposti a fermo, con l’accusa di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e tradotti in carcere.

Le misure sono state poi convalidate dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Proseguono le indagini per acquisire ulteriori elementi.

Al termine di laboriose procedure di identificazione, sono stati inoltre tratti in arresto, per violazione dei divieti di reingresso, ulteriori ventisette cittadini tunisini anche loro, per la maggior parte, sbarcati sulle coste dell’isola di Pantelleria. A loro carico sono state poi attivate nuove procedure di espulsione.

Due ulteriori migranti sbarcati clandestinamente sono stati tradotti presso la locale casa circondariale in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione emessi a seguito di condanne per reati in materia di stupefacenti.

