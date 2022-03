ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel video che portiamo alla visione dei lettori di questo giornale, le immagini del terribile conflitto in Ucraina incontrano i versi di Bia Cusumano nell’attento montaggio realizzato realizzato dal giovane Flavio Errante. Un documento forte che cerca di portare l’attenzione sull’emergenza di chi sta soffrendo per questa assurda guerra. Il video viene trasmesso, per almeno 60 passaggi al giorno, nel grande led wall all’interno del Centro Commerciale Belicittà. Il direttore della struttura, Sandro Petretto, in questo modo ha deciso di sostenere la raccolta fondi promossa dall’UNICEF. Chiunque può fare una donazione libera all’IBAN: IT96D0200881882000300806017

AUTORE. Redazione