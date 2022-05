ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva si è svolta il 20 maggio presso l’Auditorium del 2° Circolo Didattico R.Settimo di Castelvetrano la “Sesta giornata” della legalità.

Illustre ospite della manifestazione il Procuratore della Repubblica di Marsala dott.Roberto Piscitello. Già magistrato da oltre 25 anni si è occupato di mafia ed in particolare delle inchieste sulle cosche del trapanese ed ha ricoperto diversi prestigiosi incarichi:Direttore Distrettuale Antimafia di Palermo,Direttore Generale del Ministero della Giustizia, Responsabile del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria e della Gestione dei Detenuti e dei Provvedimenti di 41bis. Accolti dalla Dirigente scolastica erano presenti il Sindaco di Castelvetrano dott. Enzo Alfano ed il Capitano dei Carabinieri dott. Pietro Calabrò.

La manifestazione ha avuto inizio con l’ esecuzione dell’inno di Mameli da parte del coro DoReMi della scuola, seguita dall’esposizione dei lavori realizzati dagli alunni delle classi quinte nelle diverse attività didattiche e laboratoriali svolte durante l’anno scolastico in corso miranti alla diffusione della cultura della legalità. Percorsi su diritti e doveri, rispetto delle regole, senso di appartenenza alla comunità, lettura attenta della Carta Costituzionale, ricordo delle vittime innocenti della mafia,Falcone,Borsellino, donne e uomini delle scorte.

Le varie declinazioni di significato del termine legalità sono state rappresentate dagli alunni utilizzando diversi canali comunicativi: dal linguaggio grafico-pittorico attraverso la realizzazione di striscioni e cartelloni a quello del corpo e della danza attraverso una coreografia sul Tricolore, dal linguaggio verbale e mitico gestuale attraverso la recitazione di slogan, poesie in rima e rap a quello del canto e della musica attraverso diversi brani eseguiti dal coro.

Il dott. Roberto Piscitello ha espresso grande apprezzamento per i lavori realizzati dagli alunni sotto la sapiente guida degli insegnanti. Ha sottolineato che la mafia si combatte con la cultura, educando alla legalità soprattutto i giovani che rappresentano il futuro della nostra società.

“Questi ragazzi-ha detto- attraverso la scuola mostrano di essere cittadini attivi e questo è il miglior modo per onorare la memoria di Giovanni Falcone,Francesca Morvillo,Paolo Borsellino e le loro scorte”.

Ha dato poi ampio spazio alle domande degli alunni, sollecitando la loro curiosità, rispondendo con grandissima sensibilità umana e professionale alle varie richieste e rendendolo l’incontro molto interessante, vivace e piacevole anche con il racconto di alcuni episodi della sua carriera professionale.

Il Sindaco, dott. Enzo Alfano, durante il suo intervento, ha affermato che la sensibilità emotiva che gli alunni hanno saputo esprimere è stato il valore aggiunto della manifestazione e che la legalità deve essere promossa sempre e comunque, a partire dal mondo della scuola.

La Dirigente scolastica, prof. Maria Luisa Simanella, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei docenti e degli alunni ed ha rivolto un sentito ringraziamento al dott. Piscitello per la straordinaria capacità di interagire con i ragazzi e di suscitarne l’interesse.

Ha evidenziato, inoltre, il valore altamente educativo dell’incontro organizzato dalla scuola ai fini della formazione della cultura dei valori civili , per una società attiva e responsabile che guardi al bene comune.

Ins.Angela Scirè – 2° Circolo Didattico R.Settimo

Ins. Ninni Giardina – Contributo fotografico

