Una parola di conforto. Una stretta di mano. Un abbraccio. Anche quest’anno, per il Natale, non è mancato l’affetto e il calore del Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, ai pazienti ricoverati presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Il Vescovo ha celebrato la santa messa nella cappella dell’ospedale (presenti la dottoressa Carla Lombardo in rappresentanza della Direzione sanitaria e l’assessore Filippo Foscari) e poi ha visitato gli ammalati nei vari reparti: dalla Nefrologia all’Oncologia, dalla Chirurgia generale alla Pediatria, alla Cardiologia. Monsignor Mogavero, incontrando medici, paramedici e volontari, ha tenuto a sottolineare quanto «è prezioso il loro servizio verso tutta la comunità».

