Il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella, domenica 27 novembre sarà, per la prima volta, a Castelvetrano. La visita ufficiale del prelato avverrà in occasione dell’incontro con i presbiteri della Forania di Castelvetrano (che comprende anche Campobello di Mazara). Per monsignor Giurdanella è la terza tappa di incontri con le Foranie: è stato nella zona pastorale di Pantelleria, domenica scorsa l’incontro con la Forania di Marsala e ora con quella di Castelvetrano. L’accoglienza avverrà alle ore 16,30 presso la chiesa madre dove il Vescovo incontrerà i presbiteri della città e di Campobello. Alle 18 presiederà la santa messa e, a seguire, incontrerà i Consigli pastorali parrocchiali.

AUTORE. Redazione