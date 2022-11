ASCOLTA L'ARTICOLO

Chiesa madre gremita di fedeli, ieri a Castelvetrano, per accogliere il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella nella sua prima visita in città per incontrare i presbiteri della Forania e i fedeli. Durante la santa messa monsignor Giurdanella si è rivolto ai fedeli: «Da fratello vi apro il mio cuore chiedendovi 4 raccomandazioni: il silenzio e la moderazione; recuperare la bellezza dei rapporti: invito proprio le famiglie a ritagliarsi un momento tutto per loro – ha detto il Vescovo – ad esempio a cena senza televisione, condividendo lo spazio della tavola e delle relazioni. E poi ancora riscoprire il valore della visita ai nonni, agli ammalati, agli amici; aprire spazi di condivisione, aprire la propria casa a chi è solo, soprattutto in questo periodo di festa. Non è festa se qualcuno è solo». Il Vescovo Giurdanella ha poi incontrato i componenti dei Consigli pastorali delle diverse parrocchie della città.

AUTORE. Redazione