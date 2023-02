ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ stata una bella sorpresa la presenza, ieri sera al programma televisivo “Le Iene” in onda su Italia Uno, dell’attore di origini castelvetranesi Giancarlo Commare. Il giovane ha interpretato un monologo molto toccante sulla sua carriera fatta di impegno e sacrifici. “La mia droga era sentirmi dire bravo” ha detto Commare.

Proprio nel mese di dicembre del 2021 il giovane è stato premiato ai Fabrique Du Cinema Awards come miglior attore per l’interpretazione in “Maschile Singolare”. A marzo 2022 è tornato in teatro, il teatro Brancaccio di Roma, con un adattamento del pluripremiato musical inglese Everybody’s Talking About Jamie, “Tutti parlano di Jamie”. Sempre nel 2022 ha lavorato nel film tv “Rinascere” diretto da Umberto Marino per Rai 1, nel ruolo di Manuel Bortuzzo. Questi sono solo alcuni degli ultimi momenti della brillante carriera di Commare, iniziata in teatro come attore e primo ballerino nel 2008.

AUTORE. Redazione