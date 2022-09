Oggi, alle ore 11,30, in coincidenza con i funerali dell’ex preside Piero Pirri, che verranno celebrati in chiesa madre a Castelvetrano, alunni e personale dell’Istituto alberghiero “Virgilio Titone” osserveranno un minuto di silenzio. È quanto è stato deciso dalla dirigente Rosanna Conciauro. «Oggi è un giorno triste per la nostra scuola che accoglie con dolore la notizia della perdita del preside Piero Pirri», ha scritto il personale della scuola in un documento di cordoglio. «Se l’Istituto oggi esiste lo deve alla determinazione, alla generosa dedizione, al carisma e alle intuizioni esaltanti e raffinate del preside Piero Pirri, grande uomo di scienza e cultura, in grado di cogliere sempre in anticipo le trasformazioni dei tempi e l’evoluzione della società», scrivono nel documento.