Saranno i volontari americani, che aderiscono all’associazione “Global Volunteers”, a tenere il Summer camp 2023 per gli alunni della quinta elementare dell’istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano. I 17 volontari sono già in città da alcuni giorni. Il corso si svolgerà nel prossimo mese di luglio presso il plesso scolastico “San Giovanni Bosco” di Selinunte e verrà coordinato dalla docente Loredana Trapani. «L’intervento didattico, della durata complessiva di 40 ore, offrirà agli alunni l’opportunità di consolidare e migliorare le proprie competenze comunicative e di confrontarsi in lingua inglese. Le attività svolte in forma ludica e ricreativa, avranno lo scopo di sviluppare le competenze linguistiche degli studenti, consolidando non solo le conoscenze teoriche, ma valorizzando ciò che l’allievo dimostra di saper fare, incoraggiandolo a comunicare i propri interessi e stimolandolo a progredire nell’apprendimento», spiegano dall’Istituto.