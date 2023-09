ASCOLTA L'ARTICOLO

Alla fine, ancora una volta, il sindaco Enzo Alfano ci sperava a un «nuovo progetto comune», però ci ha dovuto rinunciare. Dopo la nomina della nuova Giunta municipale, il primo cittadino parla di come sono andate le cose. Oltre la cronaca – la Tari 2023 bocciata e la mancanza di una maggioranza – il sindaco chiarisce che, alcune forze politiche come Sicilia Vera, Pd e Giuseppe Curiale avevano espresso dichiarazioni di probabile adesione a sostegno del nuovo progetto e, poi alla fine, in consiglio comunale gli interventi «sono stati di diverso tenore». Alfano ha fatto l’ennesimo tentativo di allargare la maggioranza, coinvolgendo nuove forze politiche. Tentativo fallito: «ho preso quindi atto, inevitabilmente, della loro indisponibilità e con coraggio e forza ho effettuato le nomine della nuova Giunta, la cui ossatura principale in maniera inequivocabile è costituita dalle colonne portanti del M5S della città».

Il sindaco è pronto a ribadire il lavoro che ha fatto: «abbiamo preso la città devastata, il covid ci ha causato ulteriori situazioni di disagio economico e poi la guerra in Ucraina che, per ricaduta, ha causato effetti sugli enti pubblici che hanno arrancato a chiudere i bilanci in maniera asfittica». E Alfano conclude: «ci assumeremo tutte le responsabilità e presenteremo il nostro consuntivo alla città che democraticamente valuterà il lavoro svolto, in termini materiali, morali e culturali, per una comunità che merita di essere rappresentata in maniera forte, inequivoca e marcata: stare dalle parte giusta della storia in un contesto difficile come quello attuale».

AUTORE. Redazione