Il sindaco Enzo Alfano ha anticipato che in consiglio comunale verrà discussa una mozione a firma del Movimento 5 Stelle. «Si tratta di un’iniziativa in linea con la petizione di Coldiretti. Le produzioni siciliane sono un esempio di eccellenza locale, che possono essere volano per lo sviluppo del Sud, che noi intendiamo difendere. Trasferiremo la mozione a tutti i gruppi consiliari M5S, in modo che possa trovare ampio accoglimento», ha concluso il sindaco Alfano.