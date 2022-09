Lo studio “Bellan srl” di Marsala è stato il primo studio di consulenza in Italia a ottenere il certificato di sostenibilità SI Rating. Si tratta di uno strumento di “Arb Sbpa” che supporta le organizzazioni nel processo di valutazione della propria sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). La valutazione per l’assegnazione della certificazione è stata avviata dai dati oggettivi emersi dall’analisi degli strumenti e delle best practice adottate e implementate nel corso dell’ultimo anno dall’azienda, al fine di delineare azioni che hanno portato a un miglioramento continuo dei propri livelli di gestione delle tematiche di sostenibilità, per così meglio raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Il riconoscimento, a livello italiano, è stato assegnato, tra gli altri, anche a Salvatore Ferragamo, Amica Chips, Banca Mediolanum Carrera.