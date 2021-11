ASCOLTA L'ARTICOLO

Il rigoglioso giardino dell’Istituto “Serraino Vulpitta” di Trapani è pronto a rinascere: l’associazione di volontariato AZIONE X in sinergia con Fidapa sez. di Trapani da mesi sostiene questo stimabile progetto che ha come obiettivo il ripristino e la riqualificazione degli spazi esterni del sito in questione, che ricordiamo vanta la presenza di numerose specie vegetali: da alberi largamente tipici dell’area mediterranea ad arbusti esotici che ostentano origini diversissime. A tutti gli effetti un polmone verde collocato tra il mare e il centro urbano della nostra città. Ciò che avvalora questa importante iniziativa è che i lavori di ripristino e mantenimento dell’area, vengono quotidianamente svolti da giovanissimi assegnati dal Tribunale dei minori di Palermo, che attivamente si spendono in questo spazio di rieducazione e investono il loro tempo e le loro energie in questa preziosa risorsa.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AZIONE X

“Il Serraino Vulpitta: la rinascita del giardino botanico” in collaborazione con FIDAPA sezione di Trapani e l’ex IPAB Serraino Vulpitta CGM (CENTRO GIUSTIZIA MINORILE) PER LA SICILIA , USSM Palermo sezione staccata di Trapani, UEPE di Trapani

“INAUGURAZIONE DEL GIARDINO BOTANICO”

presso ex IPAB Serraino Vulpitta

Via Segesta n. 3 / ore 10:00

con la partecipazione del giovani studenti

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

“Rosina Salvo” di Trapani

AMBIENTE E SOSTENIBILITA’:

dal concetto alle azioni

PERCORSO STORICO, PERCORSO BOTANICO

CONCERTO: I SUONI DEL GIARDINO (IN OMAGGIO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA)

