Un sogno diventato realtà, quello di Stefania Cusumano, trentaduenne castelvetranese, titolare del baby parking “Il Piccolo Principe“. Stefania è laureata in Scienze della formazione primaria presso l’Università Kore di Enna e lavora da sempre nel settore. Animatrice prima, educatrice professionale dopo, Stefania inizia a sognare, terminati gli studi, di aprire un baby parking tutto suo. “Il progetto è stato realizzato nel periodo del Covid e ha rappresentato inizialmente una sfida con me stessa, sia come donna che come madre, dal momento che ho aperto l’attività nel settembre 2021 al sesto mese di gravidanza”, racconta Stefania. “Dopo il brutto periodo che abbiamo vissuto tutti, soprattutto i più piccoli, ho voluto creare un ambiente dove ogni bambino attraverso il gioco potesse esprimere sé stesso e socializzare con i propri coetanei”, conclude.

Un baby parking socio-educativo e ricreativo

“Il Piccolo Principe” offre un servizio socio-educativo e ricreativo, svolto da educatrici professionali. All’interno vi è l’area gioco, un ambiente destinato ai giochi, dove i bambini di ogni età hanno la possibilità di giocare in modo sicuro e libero, nonché di socializzare con altri bambini. All’interno del baby parking vi è, inoltre, uno spazio dedicato alle attività ludiche dei piccoli ospiti, allestito con le opportune attrazioni. Per i più piccoli sono stati pensati i classici animaletti cavalcabili e diversi giochi sensoriali, mentre i più grandi possono divertirsi tra vasche a palline, tappeti e trampolini elastici, giochi e scivoli gonfiabili, playground, saltarelli o labirinti.

Stimolare il gioco e il divertimento

Quando si parla di baby parking, non bisogna dimenticare che è davvero importante stimolare nei bambini l’aspetto ludico e favorire al contempo l’interazione e la condivisione del divertimento. Grazie al lavoro delle animatrici, i bambini hanno modo di trovarsi insieme ai propri coetanei in un luogo dove condividere giochi, spazi e divertimento, liberi di esprimersi e

giocare in totale sicurezza. Ecco allora che le aree dedicate al gioco all’interno del baby parking diventano ideali per trascorrere parte delle giornate giocando in compagnia dei propri amici o per organizzare feste di compleanno divertenti e creative.

I laboratori didattici e il doposcuola

“Il Piccolo Principe” offre ai piccoli ospiti la possibilità di prender parte a veri e propri laboratori didattici. Grazie all’utilizzo da parte delle educatrici del Metodo Montessori, ogni bambino ha la possibilità di manifestare la propria spontaneità. Ricreare ambienti familiari “su misura”, fornire oggetti pedagogici appositamente studiati, seguire il bambino nelle sue fasi di apprendimento, sono tutti elementi che favoriscono lo sviluppo intellettuale del bambino. Inoltre, presso “Il Piccolo Principe” è disponibile, grazie alla preparazione e professionalità del personale, il servizio di doposcuola anche per bambini con specifiche difficoltà come la dislessia, il DAHD o l’autismo.

E da giugno 2023 al via il campus estivo

I nuovi locali a Castelvetrano, situati in Via Paolo VI, 10 (angolo via Cesare Battisti) godono di un ampio spazio esterno, all’aperto e in sicurezza, dove i bambini hanno la possibilità di trascorrere qualche ora giocando all’aria aperta e che ospiterà, a partire dall’1 giugno 2023, il campus estivo. Orari: 8.00-13.00 | 15.00-20.00 (fino alle 24:00 in caso di eventi). Info: 3895508326

AUTORE. Giacomo Moceri