L’atmosfera del Natale inizia a sentirsi per le strade. Strutture turistiche e ristoranti si preparano per offrire momenti speciali garantendo la sicurezza degli ospiti. Un Natale molto atteso dopo quasi due anni di pandemia da Coronavirus che ha visto i ristoratori tra le categorie più colpite dalle restrizioni. Molti hanno dovuto chiudere l’attività dopo aver lasciato i locali vuoti per diversi mesi. Ma c’è anche chi ha resistito, con grandi sacrifici, per superare questo terribile periodo. E c’è anche chi ha pensato di premiare i clienti che hanno avuto molta pazienza. Il ristorante MAGIE di Castelvetrano lo scorso anno aveva lanciato una promozione che è stata interrotta dalle restrizioni del Governo. Il regalo più ambito non era stato consegnato, una Crociera Costa per due persone. Per questo motivo, la scorsa domenica, i titolari del ristorante hanno organizzato un pranzo speciale e messo a sorteggio il meraviglioso premio. La partecipazione all’evento è stata molto calorosa ed oltre alla crociera sono stati distribuiti anche altri regali tra i partecipanti. Il voucher per la crociera è stato consegnato alla famiglia Simone.

Un gesto sicuramente singolare, sinonimo di grande professionalità, attenzione per i clienti e dedizione per il meraviglioso mondo della ristorazione. Ma non finisce qui. Al ristorante MAGIE torna l’iniziativa DOPPIO NATALE. La promozione avrà inizio l’8 dicembre 2021 e continuerà fino al 6 gennaio 2022. Durante questo periodo i clienti potranno recarsi presso il locale in Via Gentile, 62 a Castelvetrano dove potranno ricevere una busta contenente un omaggio. La busta verrà timbrata e firmata previa possibile apertura prima del termine. OGNI BUSTA contiene un regalo. Dal 7 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022, i clienti potranno tornare nel nostro locale con la propria busta SIGILLATA, consumare una cena con una spesa minima di 25€ e aprire la busta insieme allo staff. Il regolamento completo su magiedagustare.it

AUTORE. Redazione