“La Bellezza è lo splendore del vero” questa citazione attribuita al filosofo greco Plaone, riassume il significato della XII edizione: “Quando il Natale diventa poesia e canto”, patrocinato dal Comune di Castelvetrano, dalla Pro-Loco e dal Movimento per la vita. L’evento si è svolto nella splendida sala della collegiata dei Santi Pietro e Paolo giorno 15 dicembre alle ore 18:00. Una serata densa di emozioni, i veri protagonisti sono stati i ragazzi dell’istituto CAT di Campobello e 2 ragazze del Commerciale di Castelvetrano. I ragazzi hanno interpretato le loro poesie, la cui tematica era “il rispetto del genere donna” Anche gli adulti hanno recitato le loro poesie, intervallate da intermezzi musicali.

I ragazzi, nelle loro poesie hanno espresso grandi valori per la donna: rispetto, devozione,amore, libertà. Al termine della manifestazione è stato consegnato a tutti un attestato di partecipazione. “I nostri studenti – ha sottolineato la professoressa di Lettere Vincenza Leggio – sono sempre stimolati, non solo nello studio, ma verso attività performative che evidenziano le loro capacità e competenze. Esprimo la mia soddisfazione e gratitudine agli alunni che ogni giorno mi regalano emozioni e soddisfazioni. Ringrazio tutti gli organizzatori per la riuscita dell’evento”

AUTORE. Redazione