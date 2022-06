Il volto del pescatore Giacomo Russo che guarda l’anfibio al suo primo giorno di lavoro è decisamente diverso da quello di qualche mese addietro, quando, insieme agli altri pescatori di Selinunte, protestò per il mancato dragaggio del porto. Ora che il mezzo anfibio è arrivato e si è messo all’opera il suo animo è diverso: «Siamo fiduciosi che il lavoro venga fatto per bene e, soprattutto, completo», dice. Da ieri la ruspa arrivata da Lodi per “salvare” il lavoro dei pescatori di Selinunte è stata accolta con entusiasmo dalla comunità marinara. «Da parte nostra c’è piena collaborazione e grande interesse affinché tutto venga fatto per bene», dice Giacomo Russo che, quando venne il Presidente della Regione Nello Musumeci, ebbe a raccontare il dramma che vivevano i pescatori della borgata.