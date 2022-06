ASCOLTA L'ARTICOLO

I cittadini hanno scelto il mare piuttosto che andare alle urne per il referendum sulla giustizia. A livello nazionale non è stato raggiunto il quorum (20,95%), seppur l’onda del sì era nettamente in vantaggio rispetto al no. In provincia di Trapani alle urne si è recato il 12,94%, mentre a Castelvetrano si è raggiunto il 9,49%. Alle 12 di ieri si erano recati alle urne il 3,01% degli aventi diritto al voto, alle 19 il 6,74% e poi, alle 23, le urne si sono chiuse col 9,49%. Il dato più sconfortante arriva dall’isola di Pantelleria che, in tutta la provincia, ha fatto registrare la più bassa affluenza: il 5,40%. La percentuale più alta, invece, a Petrosino, col 66,64%, dove ha sicuramente fatto da traino per gli elettori la concomitanza con la tornata delle amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

AUTORE. Redazione