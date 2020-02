Avete bisogno di mettervi in contatto con la Polizia Municipale di Castelvetrano e cercate il numero di telefono su internet? Non è un’impresa facile. O meglio, trovate una serie di numeri ma sono tutti fuori uso. È successo a Enzo Napoli, un cittadino di Castelvetrano, storico ma anche appassionato degli amici a quattro zampe. «Non sapendo il numero della Polizia Municipale ho digitato su Google (il browser di ricerca più utilizzando al mondo, ndr) “Polizia Municipale Castelvetrano” e mi sono spuntati tutti una serie di numeri: 0924.932573-909500-44154-45553. Provandoli a chiamare ho avuto l’amara sorpresa che sono numeri inesistenti o completamente muti».

Il signor Napoli ha scoperto, altresì, che due dei numeri telefonici trovati risultano ubicati in Uffici della Polizia Municipale in piazza Josè Maria Escrivà n.1, «ma in quel luogo non esiste alcuna loro sede». Gli altri due numeri telefonici, invece, fanno riferimento a piazza Matteotti n.1, «ma anche in quella sede i Vigili urbani non ci sono più da quattro anni».

La redazione di CastelvetranoSelinunte.it ha avuto modo di verificare che il corretto numero di telefono dell’attuale Comando di Polizia Municipale si trova in una pagina del sito internet del Comune, ed è il 0924.45206. Ma su Google è impossibile trovarlo.

«Perché tenere in vita tutti quei numeri telefonici inesistenti e fuorvianti su internet?» si chiede il signor Napoli. «Perché il Comune non attiva le procedure per eliminarli e indicare, invece, il numero esatto che possa subito comparire agli occhi di chi lo ricerca?», è l’ulteriore interrogativo di Napoli.