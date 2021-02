I profumi hanno più potere romantico di quanto pensi. Ecco perché sono perfetti da regalare per San Valentino!

San Valentino per i più romantici è uno dei giorni più belli dell’anno. Come ogni data importante, merita un’attenzione speciale. In questo giorno, l’amore è prima di tutto ed è per questo che il nostro amato merita un regalo ingegnoso, tenero ed inaspettato. Il giorno più affascinante dell’anno si sta avvicinando velocemente e dobbiamo avere tutto pronto se vogliamo celebrarlo in modo speciale. Candele profumate, la cena romantica e l’insostituibile bouquet di rose così “si descrive” questo giorno quasi ogni anno.

Ti suggeriamo di sorprendere la persona più speciale della tua vita con un regalo impressionante, utile e profumato makeup.it/categorys/3218/!

Scegliamo amore profumato

Se non sai come scegliere un profumo per la persona amata, non scoraggiarti. Non c’è niente di difficile in questo compito. Di solito, è più facile per una donna trovare un regalo del genere per il suo fidanzato o marito. I regali per il 14 febbraio per lui sono una manifestazione d’amore in relazione al prescelto.

Sai qual è il suo profumo preferito?

Per prima cosa devi capire se l’uomo usa affatto l’eau de toilette. Se sì, allora puoi, usando il profumo esistente, capire quali profumi preferisce. La scelta del profumo come regalo dipende direttamente dalla predisposizione della persona ai determinati toni. I rappresentanti del sesso più forte amano gli aromi più “nitidi” e “pronunciati”. Dovresti anche prestare attenzione all’attività dell’uomo durante il giorno. Se è coinvolto in un lavoro che è associato allo stress costante e all’aria aperta, ha sicuramente bisogno di un profumo di lunga durata.

Le novità aromatiche

Le principali tendenze della profumeria maschile sono l’allontanamento dalla brutalità e la ricerca dell’individualità. L’industria dei profumi maschili è più conservatrice e meno fluida di quella femminile. Nella profumeria maschile moderna, c’è una vasta selezione e maggiore attenzione è rivolta alla personalità. Non vuoi più essere come tutti gli altri, puoi “lottare” per la tua unicità. I profumieri sono alla ricerca di composizioni insolite, più “intelligenti” e complesse nel “suono”, ma con la composizione abbastanza semplice: una o due note possono essere “assolate” in esse. L’individualità senza regole e stereotipi è una delle tendenze principali. I confini tra le fragranze femminili e maschili stanno diventando sempre più “sfumati”, così, la ricerca delle fragranze unisex è in crescita. Le “sfumature” floreali e gourmand nelle fragranze maschili sembrano armoniose, soprattutto per questa festa, quando si desidera leggerezza, freschezza e amore! Così, gli aromi “pesanti” e “brutali” sono inappropriati.

Condividiamo l’aroma?

I profumi unisex sono diventati molto popolari. I produttori affermano che possono essere utilizzati da membri di entrambi i sessi. Quindi, gli uomini sono categoricamente contrari a tale giudizio, il che significa che un regalo del genere difficilmente sarà gradito. Puoi fare regalo di San Valentino l’eau de toilette del suo marchio preferito, così, è molto probabilmente che lui sarà felice!

Scegliamo la freschezza

Gli aromi “verdi” sono facili da riconoscere: sono vicini al “fougere”, ma più naturali – con “l’accordo verde” pronunciato e la leggera amarezza caratteristica. Questo è l’aroma delle foglie, della foresta di conifere, della vegetazione appena colta. Di solito, le note principali nelle fragranze “verdi” maschili sono vetiver, menta, galbano, accordi di erbe.

Inoltre, saranno appropriati profumi più “calmi” e delicati, preferibilmente nella concentrazione dell’eau de toilette, ma senza freschezza corroborante. Questi possono essere “aromi verdi aspri”. Gli aromi legnosi con l’inizio agrumato sono adatti: la freschezza degli agrumi scomparirà abbastanza rapidamente e la base legnosa rimarrà sulla pelle – calda, ma non pesante.

Insieme al profumo, puoi regalare prodotti per la cura della serie con lo stesso nome: questo renderà il profumo sulla pelle più persistente.

Per l’uomo, l’aroma preferito emana coraggio, forza, delicatezza, freschezza, sensazione di giovinezza e umore rinvigorente!

Cosa aspetti? Il San Valentino è vicino! Regala “l’amore profumato”!