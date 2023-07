Diecimila euro. È questa la cifra che i carabinieri del ROS – Reparto Operativo Speciale – hanno destinato alla cura dei bambini malati di tumore dell’ospedale “Civico” di Palermo. La notizia è stata diffusa dal parlamentare Davide Faraone in tweet. La cifra è il premio che i carabinieri del reparto speciale hanno ottenuto per l’operazione di arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro. Il premio servirà ad acquistare due letti di terapia intensiva. «Un gesto di straordinaria bellezza – scrive Faraone – sui nuovi letti di terapia intensiva c’è una piccola targa che ricorda il dono dei carabinieri. Hanno promesso che ritorneranno presto in reparto per raccontare ai bambini altre bellissime storie di battaglie vinte». Faraone conclude: «Un grazie davvero di cuore al generale Pasquale Angelosanto e a tutti i suoi uomini».