Il clima di questi giorni è particolarmente favorevole per una passeggiata al Parco Archeologico di Selinunte, all’interno della borgata di Marinella o magari lungo la spiaggia della Riserva orientata del fiume Belice. Per chi avesse inoltre piacere di vivere un gustoso pranzo in una location unica, il Momentum Bio-Resort di Marinella di Selinunte ha preparato un particolare menù per venerdì 6 gennaio, il giorno dell’Epifania. Questo il menù preparato dallo chef Francesco Gallo, il prezzo è di € 40€ a persona (vino incluso):

Brandada di baccalà croccante, cavolfiori bio, in diverse consistenze e patè di lenticchie

Minestra di spaghettone spezzato con patate aragosta e crostacei pregiati

Pesce spada su polenta di riso allo zafferano, midollo di bue e crush di limone

Mousse di latte di capra, miele e arancia

Info e prenotazioni: 0924.941046 | www.momentumresort.com.

