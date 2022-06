ASCOLTA L'ARTICOLO

Negli ultimi anni, in Italia e nel mondo, abbiamo assistito ad una costante crescita dell’industria dell’iGaming e siamo piuttosto convinti che i numeri tenderanno ad aumentare ancora nella prossima decade.

Le ragioni del perché questo aumento è facilmente pronosticabile, sono facilmente in questo modo:

Maggiore interesse da parte di tutta l’imprenditoria, non solo quella di settore.

Esistono di fatto nuove opportunità anche per le banche.

Sta crescendo l’interesse da parte di testimonial di un certo calibro attorno all’iGaming.

Molti sport hanno iniziato ad adottare sponsorizzazioni legate a questa industria.

La tecnologia continua a fare passi da gigante verso un futuro più smart.

L’iGaming sarà collegato per forza di cose allo sviluppo del 5G.

Interesse da parte dell’imprenditoria

Per iniziare a fare imprenditoria nel mondo dell’iGaming bisogna sicuramente analizzare il mercato con estrema attenzione e definire chi è il target finale del prodotto che si ha intenzione di vendere. Non è sufficiente aprire un sito di sito di gioco d’azzardo e sperare che qualcuno ci finisca per caso.

Tendenzialmente, il fruitore di una piattaforma di iGaming è un uomo tra i 20 e i 50 anni, con un reddito medio, senza grandi differenze a livello territoriale per quanto riguarda il nostro Paese. Ovviamente, il gioco è vietato ai minorenni e, seppur ancora un po’ latente, sta affiorando un pubblico femminile sempre più presente.

Alla base del successo di un progetto imprenditoriale c’è naturalmente una pianificazione concreta ed efficace per gli anni a venire. Da non sottovalutare anche la capacità di analisi di quelli che sono i bisogni e i desideri degli utenti e il comunicare in modo comprensibile tutta una serie di informazioni.

La pianificazione si sposa ottimamente con l’innovazione tecnologica sempre più presente. L’analisi deriva fondamentalmente dalla raccolta dei dati delle azioni che gli utenti svolgono sulla piattaforma e questa può avvenire anche tramite i cookie. La comunicazione ha un impatto maggiore se proveniente da un VIP.

Testimonial d’eccezione

Il fenomeno degli influencer, capaci di attirare milioni di follower, non è di certo sfuggito all’imprenditore attento e ha capito che la comunicazione in questi anni, passa proprio da chi sa trasmettere in modo accattivante un’informazione al proprio pubblico.

Sempre più influencer, soprattutto in ambito sportivo, vengono ingaggiati per conquistare il consumatore, che, avrà modo di dare fiducia ad una piattaforma all’interno della quale, riesca a trovare testimonianza di uno sportivo che ama particolarmente.

Certamente, l’ingaggio del testimonial di turno ha un determinato costo, ma viene ampiamente ripagato dalla permanenza sul sito Web dei giocatori.

Nuove tecnologie

Le nuove tecnologie sono lo strumento ideale per poter, da un lato progettare piattaforme sempre più invitanti e funzionali e, dall’altro, fare in modo che l’utente riesca a vivere l’esperienza di gioco al meglio, senza intoppi, rallentamenti ed errori che ne condizionino il corretto andamento.

Un fattore determinante è stato quello di riuscire a portare la maggior parte dei siti di iGaming su mobile. L’utente che potrà accedere alla piattaforma da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, grazie allo strumento che ha sempre con sé, lo smartphone, sarà un utente appagato.

Le applicazioni di ultima generazione sono leggere e intuitive e gli schermi più moderni, offrono il meglio che si possa desiderare. Inoltre, grazie ai pratici metodi di pagamento attualmente a disposizione, risulta decisamente più semplice ricaricare e prelevare dal proprio conto giocatore.

iGaming e 5G

Il 5G è la nuova tecnologia relativa alle connessioni che dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli italiani entro il 2026 e grazie alla quale si dovrebbe poter godere di una miglioria impressionante in termini di velocità di accesso a qualunque sito e piattaforma, oltre che ad uno scambio di dati maggiore.

Dal punto di vista dell’iGaming, il 5G potrebbe rendere possibile una interazione ancora più realistica con i casinò virtuali, dando la sensazione al giocatore di essere effettivamente presente all’interno di una sala, circondato da tavoli da gioco e da croupier professionali.

Tale potenza di coinvolgimento regalerebbe delle sessioni di gioco ai player ancora più entusiasmanti e potrebbe fare in modo che un sempre crescente numero di giocatori si avvicini ai tavoli da gioco, grazie, anche, ad una grafica iperrealista, al di là delle futili paure che si sentono in merito al 5G.

Una nuova opportunità per le banche

Anche alcuni tra i più prestigiosi istituti di credito hanno capito quanto possa essere interessante tutto il mondo dell’iGaming e sono partite sponsorizzazioni di un certo peso, al fine di promuovere degli eventi legati al mondo degli eSports, anch’esso in continua evoluzione e crescita.

Sottoscrivere contratti interessanti, prima che il fenomeno diventi così ghiotto da avere una concorrenza spietata, è stata una mossa molto intelligente da parte delle banche, che avranno certamente già calcolato come poter guadagnare qualcosa dalla promozione di tornei competitivi sparsi su tutto il territorio italiano.

Sponsorizzazioni di varia natura

Non solo le banche si sono dimostrate interessate alla sponsorizzazione di eventi legati all’iGamging e, al contrario, è ben presente anche un interesse da parte di aziende che promuovono il gioco nello sponsorizzare alcuni tra i più prestigiosi club sportivi al mondo.

D’altronde, considerando i numeri che ruotano attorno al mondo dello sport, in primis il calcio, per l’industria dell’iGaming, vedere il proprio nome in bella evidenza sulla maglia di un famoso calciatore è certamente un possibile introito e sicuramente è motivo d’orgoglio.

Conclusioni

Vale davvero la pena tenere d’occhio l’evoluzione che avrà l’industria dell’iGaming nel breve e nel medio termine, poiché sarà in grado di offrire molti posti di lavoro e conquisterà certamente una buona fetta del mercato dell’intrattenimento degli utenti adulti.

AUTORE. Claudia Bianco