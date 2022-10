ASCOLTA L'ARTICOLO

Al Capuana-Pardo è tempo di OPEN DAY! L’Istituto Comprensivo ha aperto le porte alle famiglie e agli alunni delle classi in uscita di infanzia e primaria e presentato la propria offerta formativa: quella di una scuola che pone al centro del proprio operato gli studenti, per farne un domani cittadini responsabili; una scuola che li accoglie e li accompagna lungo il cammino di crescita, assicurando, a tutti e a ciascuno, formazione e competenze, innovazione e socializzazione.

Martedì 11 ottobre si è svolto l’open day presso il plesso “Nino Atria”: tantissimi futuri alunni, insieme ai loro genitori, hanno colto l’occasione per conoscere le strutture, gli insegnanti che vi lavorano e i progetti che vengono svolti all’interno della scuola; gli stessi sono stati invitati a cimentarsi in varie attività, dal gioco degli scacchi a quelli matematici e sportivi. Sono stati gli studenti, sotto l’attenta guida dei docenti, i protagonisti di questo pomeriggio, in cui si è voluto far conoscere attivamente la mission dell’Istituto. Si è trattato di un momento importante per le famiglie e gli alunni ai quali è stata illustrata un’offerta ampia e ricca di possibilità, fortemente ancorata al tessuto cittadino castelvetranese e, al contempo, aperta all’internazionalizzazione delle competenze.

Da qui la scelta del bilinguismo inglese-francese, in linea con le Indicazioni Nazionali secondo cui “l’apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il confronto tra culture diverse. La capacità di utilizzare più lingue garantisce la possibilità di comunicare efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai destinatari e agli scopi”. Così pure la scelta di introdurre il coding che, insieme alla matematica, allena le menti dei nostri studenti, abituandoli ad usare il ragionamento logico nella vita di tutti i giorni.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla segreteria della scuola in via Catullo n. 8.

AUTORE. Comunicato Stampa