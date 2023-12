Il Parco archeologico di Selinunte ha aperto di nuovo le porte del Baglio Florio alla musica. Il secondo appuntamento della rassegna pensata per i visitatori del sito archeologico sarà mercoledì prossimo (13 dicembre) alle 17,30 con Arias Recital: il soprano Filomena Schettino, accompagnata al piano da Onofrio Claudio Gallina, affronterà preziose arie da Bellini, Schubert, Brahms, Wolf, Strauss, Ramirez, Guastavino e Ponchielli. Mercoledì 20 dicembre alle 17,30 tocca a Sound tracks music: il Palermo String Quartet in brani da colonne sonore di Ennio Morricone, di Arturo Marquez e del gruppo britannico The Cinematic Orchestra. I concerti al Baglio Florio fanno parte di un unico progetto nato dal Parco, da CoopCulture e da Palermo Classica. Biglietto ridotto per l’ingresso al Parco: 3 euro + navetta. Dal 23 dicembre inizieranno invece i Concerti di Natale aperti al pubblico.

AUTORE. Redazione