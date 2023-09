La “rivoluzione” per l’ingresso e la gestione del pronto soccorso presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano ha creato non pochi disagi. Da lunedì sono stati avviati i lavori di ammodernamento dell’area d’emergenza e questi primi giorni d’attività per i pochi medici non sono stati semplici, costretti a muoversi in meno stanze rispetto a quando il pronto soccorso era tutto aperto e, soprattutto, a gestire anche l’attesa tramite il triage. Una lettrice ha inviato al numero WhatsApp per le segnalazioni del nostro giornale le foto che pubblichiamo: parenti e pazienti in attesa di entrare in pronto soccorso, seduti nel corridoio da dove vengono fatti entrare e uscire i pazienti dal complesso operatorio. Le lettighe con i pazienti appena operati passano, dunque, in mezzo alla gente che aspetta di entrare in pronto soccorso.

Eppure da lunedì scorso, cioè da quando sono iniziati i lavori di ammodernamento dell’area d’emergenza, la direzione sanitaria al piano -1 dove ha creato il nuovo ingresso con punto triage, ha allestito una sala d’attesa dotandola anche di una tv. Invece c’è chi sceglie di salire al piano del pronto soccorso e occupare sedie e panche che si trovano tra complesso operatorio, zona di rianimazione e zona raggi X/Tac.

AUTORE. Redazione