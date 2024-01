Alla fine il nome Giuseppe Di Matteo rimarrà e sostituirà, di fatto, il nome “Capuana-Pardo” dall’istituto comprensivo di Castelvetrano, che da settembre 2024 scompare. È questo quanto contenuto nel decreto che l’assessore regionale dell’istruzione Mimmo Turano dovrà firmare entro giovedì prossimo, termine ultimo per concludere l’iter del ridimensionamento scolastico previsto. In città non ci sarà più il Circolo didattico e rimarranno, dunque, due istituti comprensivi: il “Lombardo-Radice-Pappalardo” e il “Giuseppe Di Matteo”. Gli alunni continueranno a studiare nelle classi attuali (anche quelli del Circolo didattico) mentre dal punto di vista giuridico le classi verranno divise tra i due istituti comprensivi.

Stop, invece, all’annunciato accorpamento dell’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” (e dell’ITG “Vincenzo Accardi” di Campobello) all’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone”. Grazie a un emendamento inserito nella Legge di stabilità è stato possibile prorogare di un anno il ridimensionamento degli Istituti superiori. In provincia di Trapani l’unica “manovra” doveva avvenire a Castelvetrano ma tutto è stato rinviato di un anno.

AUTORE. Redazione