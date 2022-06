ASCOLTA L'ARTICOLO

Riparte alla grande la stagione presso il Nirvana di Selinunte, sabato 2 luglio arriva il J Ax che con la sua travolgente musica animerà la prima delle tante bellissime serate previste per la stagione estiva. Gli organizzatori del Nirvana quest’anno si sono veramente sbizzarriti, ospiti di questa esilerante stagione saranno anche Baby key, Fred De Palma, Paky e tanti tanti altri nomi del panorama musicale. Massimiliano Patti, Cosimo Rizzuto e Fabio Amodeo si sono adoperati senza risparmiarsi per far ripartire il Nirvana e offrire ai giovani momenti di svago e divertimento, perché il rilancio di un territorio passa anche da questo. “I nostri ragazzi – dicono gli organizzatori – devono innamorarsi della nostra terra e si sa che i giovani in estate vogliono svagarsi e ballare a ritmo della più bella musica del momento. E allora tutti al Nirvana sabato sera J Ax ci aspetta!”

🎟 TUTTE LE INFO SULLA PAGINA FACEBOOK

https://www.facebook.com/nirvanadiscoteque

ℹ️ Per Info, prevendite & prenotazione tavoli:

📱392 29 29 329 Cosimo Rizzuto (anche whataspp)

📱389 543 4470 Massimiliano Patti

📱329 713 6626 Fabio Amodeo

AUTORE. Redazione