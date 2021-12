ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano – Biblioteca Comunale Leonardo Centonze – dal 13 al 17 Dicembre, organizza una nuova iniziativa per trascorrere insieme questo Natale, per alimentare il piacere della lettura e diffonderne l’amore. Babbo Natale quest’anno è arrivato in Biblioteca ed ha scelto un libro per voi, grandi e piccini, un pacco sorpresa, da portare a casa e aprire il giorno di Natale.

Entro la data indicata nel pacco, i libri dovranno essere riconsegnati, corredati del “Pizzino del lettore” dove ciascuno può lasciare un pezzetto di se al lettore successivo. Al momento della consegna, gli utenti saranno invitati a lasciare un commento sull’iniziativa, che vuole essere un invito alla lettura ad occhi chiusi, un invito a leggere anche oltre la copertina, oltre l’autore preferito, scoprendo che ogni storia ha un sua bellezza e ogni racconto un insegnamento.

Correte in Biblioteca e scegliete il vostro libro da scartare!

Quale libro sceglierai?

Sara una sorpresa!

AUTORE. Redazione